Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Nazionale italiana ha comunicato alla propria volontà di trasferirsi altrove, dopo cinque stagioni trascorse in Ligue 1. Resta forte - come confermato da ilBiancoNero.com ( leggi qui ) - il pressing da parte del, ma il giocatore sta aspettando anche eventuali mosse della Juventus, la squadra che tifa fin da piccolo. Da oggi i dirigenti del PSG saranno in Italia per affari, ma tra i molti discorsi riguardanti il mercato in entrata (occhio al fronte Perisic con l'Inter) si parlerà inevitabilmente anche di Verratti. Trattativa che rimane comunque in salita per il club bianconero, a causa dei rapporti con la dirigenza parigina, compromessi dallo "scippo" di Kingsley Coman nell'estate 2014.