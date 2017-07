La Juventus cerca un centrocampista sul mercato. In Inghilterra occhi su Matic (Chelsea) ed Emre Can (Liverpool). Secondo la Gazzetta dello Sport può riaprirsi la pista che porta a N'Zonzi (Siviglia). Come si legge su Tuttosport, in alternativa a Matuidi, i bianconeri pensando a un altro giocatore del PSG: Krychowiak.