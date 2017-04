Spunta un'interessante retroscena dalla Spagna riguardo all'arbitro Bjorn Kuipers, che staserà dirigerà il match tra Barcellona e Juventus al Camp Nou. Il fischietto olandese, come ricordato da AS, arbitrò nel 2010 il match di Eredivisie Ajax-PSV, ricordato come il primo caso di morso sferrato da Luis Suarez a un avversario. L'attaccante uruguaiano, allora ai Lancieri, azzannò il centrocampista Otman Bakkal alla spalla destra. In quella occasione, Kuipers non sanzionò il grave gesto del Pistolero.