La Juventus farà meglio a fare attenzione alla sfida di oggi contro il Chievo. Non soltanto perché sarà la prima volta per tanti volti nuovi o perché sarà la prima volta dopo sei anni senza alcun pezzo della storica BBBC titolare, ma anche perché la tradizione dei clivensi allo Stadium è tutt'altro che negativa.



MEGLIO DELLE BIG - La squadra di Verona, infatti, non ha soltanto raccolto tre punti nei sei scontri diretti giocati nell'attuale stadio bianconero, ma ha fatto assai meglio di tante grandi squadre del calcio italiano. Vi basti sapere che ha raccolto molti più punti di Milan, Napoli e Roma... messe insieme! Nessun punto conquistato per le tre big, al contrario del Chievo.