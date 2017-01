L'acquisto di Cataldi è quasi ufficiale, ma il Genoa non è intenzionato ad accontentarsi: l'addio di Rincon, infatti, pare aver scombussolato qualcosa nelle idee di Juric, tantoche l'allenatore rossoblu attende altri rinforzi a centrocampo in questa finestra di mercato. La pista che porta ad Hernanes continua ad essere la più accreditata: dopo i 90 minuti giocati ieri sera in Coppa Italia, tuttavia, la società del Grifone si è accorta come Allegri reputi il brasiliano un giocatore su cui fare affidamento e di cui non vorrà privarsene facilmente. E' per questo, pertanto, che è molto probabile che il Profeta rimanga a Torino se la Juventus non riuscisse a concludere movimenti in entrata e che il Genoa, di conseguenza, inizi a seguire con maggior interesse Hilijemark del Palermo.