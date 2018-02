, una partita che non si disputerà soltanto sul terreno di gioco dello Stadium tra domani e mercoledì prossimo, con punti scudetto e per l'Europa e una finale di Coppa Italia in palio. I due club, dopo il colpoprenotato con largo anticipo dai bianconeri e le scintille estive perche non intaccheranno gli accordi secondo i quali l'esterno sinistro classe '93 farà ritorno alla Juve dopo le ottime due stagioni alla corte di Gasperini.che, secondo La Stampa, può diventare il prossimo giocatore a muoversi sull'asse Bergamo-Torino.- Apprezzatissimo da Massimiliano Allegri, che lo fece esordire con la maglia del Milan in una partita di Champions League all'età di 16 anni e 9 mesi, per Marotta e Paratici. Un'operazione in prospettiva, considerando che il calciatore in questione è un classe '95, ma che a Torino considerano già una certezza, come confermano i 20 gol realizzati in due stagioni con la maglia dell'Atalanta. Qualora l'affare andasse in porto, si tratterebbe del 38° giocatore nerazzurro a passare alla Vecchia Signora, una tradizione inaugurata da Scirea e Cabrini, passando per Prandelli e Marocchino fino ai vari Montero, Inzaghi e Vieri negli anni '90.