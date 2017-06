Stevev N'Zonzi è il sogno di Massimiliano Allegri che è rimasto stregato dal centrocampista del Siviglia. La valutazione di 40 milioni di euro che il club spagnolo non vuole abbassare sta complicando la trattativa e allora la Juventus si sta muovendo con forza per colui che rappresenta ad oggi l'alternativa più credibile. Si tratta di Blaise Matuidi, da tempo obiettivo di mercato dei bianconeri.



PRIMA OFFERTA UFFICIALE - Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia questa mattina, il Paris Saint Germain ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte della Juventus, che aveva dato mandato a Mino Raiola nei giorni scorsi per provare a trovare uno spiraglio con il club parigini. 15 milioni di euro al club francese con il centrocampista che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento.



AL-KHELAIFI NON MOLLA - Pur con un solo anno di contratto rimasto con il PSG, il presidente del club transalpino ancora fa muro per il suo tesserato. Tutti i tentativi per un possibile rinnovo non sono andati a buon fine, ma Nasser Al-Khelaifi vuole provare a trattenere Matuidi a Parigi ancora a lungo. Per questo ha dato il suo primo no all'offerta bianconera aspettando di ascoltare direttamente dalla voce del centrocampista la volontà assoluta di lasciare il PSG, solo allora si siederà attorno ad un tavolo con i dirigenti bianconeri per provare a trovare un accordo.