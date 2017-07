Il ritiro doveva iniziare lunedì, ma Allegri ha anticipato il ritrovo a oggi. Non ci sarà gran parte della prima squadra, che rientrerà nel corso della prossima settimana dalle vacanze, ma a Vinovo, in un sabato torrido, si incontreranno tanti ragazzi. Max avrà a disposizione una lista piuttosto ampia e questa giornata non servirà ai soli cinque 'big' presenti, ma sopratuttto ai ragazzi che vorranno mettersi in mostra.I giovani sono tantissimi e vorrebbero lanciare un messaggio: c'è spazio anche per noi. Scopriamo i profili.