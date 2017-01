Patrice Evra continua a prendere tempo. La tanto attesa decisione sul suo futuro non è arrivata e, ora, La Gazzetta dello Sport ipotizza una clamorosa permanenza. Le offerte arrivate non sono state convincenti e la Juve non ha ancora trovato il sostituto, quindi pensare a un futuro ancora bianconero per il francese è tutt'altro che utopico. L'infortunio di Baba che blocca Kolasinac, poi, ha eliminato la prima alternativa scelta dalla Juve. E ora Evra potrebbe dover disfare la valigia.