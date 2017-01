E' tutto fatto fra Ascoli e Juventus per il passaggio dell'esterno d'attacco classe '97 Riccardo Orsolini. Il giocatore è arrivato in questi istanti a Milano insieme al suo agente, Donato Di Campli, per firmare i contratti che lo legheranno al club bianconero (il quale lo lascerà in prestito fino a fine stagione all'Ascoli) e nella giornata di domani volerà a Torino per svolgere le visite mediche di rito al JMedical.