. Il giocatore, assistito da Donato Di Campli, rimarrebbe nella formazione marchigiana fino a giugno prima di vestire a tutti gli effetti la maglia della Juve. I costi dell'operazione dovrebbero aggirarsi sui 4,5 milioni di euro, ma nell'affare possono rientrare anche i giovani attaccanti Andrea Favilli e Stefano Beltrame.seguirà lo...E' da poco terminato l'incontro fra Ascoli e Juventus per il trasferimento di Riccardo Orsolini in bianconero. C'è grande ottimismo per la chiusura dell'affare nella giornata di oggi e nel pomeriggio è previsto un nuovo summit., in un noto hotel di Milano,, Donato Di Campli.