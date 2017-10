Un ritorno anticipato di Riccardo Orsolini alla Juventus? Difficile. Come ribadito dall'ad bianconero Beppe Marotta, il piano del club campione d'Italia prevede di far maturare per due stagioni l'esterno offensivo classe '97 all'Atalanta, continuando a monitorare i suoi progressi agli ordini di Gasperini. Orsolini non dovrebbe così seguire Caldara e Spinazzola a Torino il prossimo luglio.