Riccardo Orsolini, nuovo acquisto della Juventus (anche se fino al termine della stagione resterà all'Ascoli), parla al sito ufficiale dei campioni d'Italia: "Essere qui è un'emozione. Avere gli occhi addosso di tutti fa piacere e deve essere una spinta per fare meglio. Il lavoro paga sempre, quindi se lavorerò otterrò i miei risultati. Io nasco come esterno d'attacco, mi piace svariare soprattutto sulla destra per accentrarmi e andare alla conclusione, oppure servire un compagno. Devo migliorare sicuramente la fase difensiva ma su questo già ci sto lavorando ad Ascoli. Spero di migliorarmi e quello che verrà in futuro lo prenderemo di buon grado. Adesso pensero a terminare la stagione ad Ascoli e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione con la maglia dell'Ascoli, poi da giugno inizierà questa nuova avventura e speriamo che mi porti fortuna. Volevo salutare tutti i tifosi bianconeri e sperare in un futuro roseo insieme un giorno".