La brutta notizia, assaporata fin da quel terribile minuto 65 di Estonia-Croazia, è stata confermata: laperderàper sei mesi. Per l’attaccante classe ’95 la diagnosi più temuta: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con lesione del menisco e un’altra lesione del collaterale. Non proprio il momento migliore per perdere quello che, pur non essendo un titolare inamovibile, stava crescendo sotto gli ordini dicome una vera e propria riserva di lusso, in attesa magari di ritagliarsi uno spazio decisivo nel ciclo fondamentale dei prossimi mesi.