La Juventus pensa già al futuro e per futuro non si intende soltanto il match di ritorno in Champions League contro il Barcellona. I bianconeri stanno già pianificando il mercato estivo e ilbianconero.com riporta l'interesse della Juve per alcuni giocatori di Borussia Dortmund e Monaco che mercoledì pomeriggio hanno giocato l'andata dei quarti di finale al Signal Iduna Park. Sul taccuino del direttore sportivo bianconero Kylian Mbappe, autore di una doppietta, Lemar, Fabinho e Weigl.