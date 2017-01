Intervistato da Radio Onda Libera, Marcello Lippi è intervenuto in difesa di Allegri, collega di cui stima molto il lavoro: «E' mancato equilibrio nel dare giudizi su Allegri. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina sembrava essere diventato un somaro, oggi che è reduce da una vittoria è di nuovo l'allenatore ideale per la Juve. Nelle far le critiche è sbagliato sbilanciarsi troppo e poi per Allegri parlano gli scudetti che ha vinto. Roma e Napoli sono più forti degli anni scorsi e penso che lotteranno fino alla fine per lo scudetto: tuttavia, se la Juve fa la Juve e gioca come ha giocato contro la Lazio, per le pretendenti non ci sarà scampo».