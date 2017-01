Dopo la firma sul contratto, arrivano le prima foto scattate al nuovomarsigliese: l'avventura del terzino francese in Ligue 1 comincerà questa sera alle 19.30 con la presentazione dell'ex juventino, il quale difficilmente verrà convocato dain vista della prossima gara di campionato, in casa contro il. Dopo il "merci Patrice" con cui laha voluto ringraziare e salutare il suo ex terzino sinistro su Twitter, l'agente del francese, attraverso un'immagine condivisa sul suo profilo Instagram, ha voluto augurare al suo assistito buona fortuna per la nuova esperienza che si appresta ad affrontare in madrepatria.