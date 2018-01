2015: Sturaro. 2016: Mandragora. 2017: Rincon. Ed anche nel 2018, alla fine, la sessione invernale sembra poter essere quella giusta per l'ennesimo affare sull'asse Juve-Genoa. L'interesse bianconero per Pietro Pellegri ha infatti subito un'accelerata decisa, anzi forse decisiva. Ieri, giorno dopo guarda caso del monday night deciso da Douglas Costa, il summit che ha portato all'intesa tra i club: la scorsa settimana era stata quella giusta per gli incontri preliminari con il ds Giorgio Perinetti, ieri Marotta e Paratici hanno trovato la quadra direttamente con Enrico Preziosi. E questa mattina il colloquio con Beppe Riso, agente anche di Pellegri, è servito per trovare rapidamente l'ok anche con il giocatore.

LA TRATTATIVA – La scorsa estate era stata l'Inter a bruciare tutti sul tempo: 15 milioni più 15 di bonus, affare fatto insieme a quello per Salcedo (5+25). Fatto e poi fatto saltare dallo stop imposto da Suning. Da subito era ripreso il forcing bianconero, senza fretta e con l'intenzione di riprendere il corteggiamento in vista della prossima stagione. L'inserimento di City e United, dalla prima ora insieme alla Juve su Pellegri, ma soprattutto il forcing del Psg hanno poi convinto i bianconeri a interrompere la fase di attesa per passare all'azione: invariata la valutazione complessiva di 30 milioni da parte del Genoa, con la Juve che ha provato ad abbassare la parte fissa. Ed ora l'accordo sembra essere stato individuato sulla base di 10 milioni più ricchi bonus fino ad un massimo di 20 milioni, in attesa di limare i dettagli legati alla gestione immediata di Pellegri (sempre viva la pista del prestito di 6 o 18 mesi al Genoa, ma non è l'unica ipotesi) ed all'inserimento di alcune contropartite (rispedita nuovamente al mittente la richiesta per Sturaro ad esempio). Dettagli, appunto, in via di definizione: ma Pellegri non è mai stato così vicino alla Juve.



@NicolaBalice