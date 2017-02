La Juve ha sempre destato, in maniera più o meno diretta, interesse nei suoi confronti fin da quando militava nell’Atletico Madrid, ma nelle ultime ore sembra che il Real sia intenzionato a fare di tutto pur di portare nella capitale spagnola El Kun Sergio Aguero. Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, le Merengues hanno individuato nell’attaccante argentino il rinforzo ideale per il reparto offensivo del prossimo anno e quindi faranno il possibile per assicurarselo, soprattutto alla luce di alcune imminenti cessioni (Isco, James Rodriguez, Morata): la cifra chiesta dal Manchester City è di 70 milioni di euro, somma che il Real sembra disposto a sborsare.