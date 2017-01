Alex Sandro è nuovamente a disposizione. Il rientro contro la Fiorentina è una notizia lieta per la Juventus e i suoi tifosi e, intanto, il CIES Football Observatory dà una notizia ancora più bella al brasiliano. È il miglior laterale dei cinque massimi campionati europei. Meglio di Alaba, per intenderci. Tra Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e Francia non c'è nessuno come l'ex Porto.