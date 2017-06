La Juve continua a monitorare la situazione Federico Bernardeschi. Per mettere le mani sull'esterno della Fiorentina, però, servirà pazienza. Lui ha fatto sapere, infatti, che non prenderà decisioni sul suo futuro prima della fine dell'Europeo Under 21. Intanto Juve, Inter, PSG, Chelsea e Manchester United (new entry) si daranno battaglia davanti alla Fiorentina.