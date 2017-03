Mahmoud Dahoud è un vero e proprio crack della Bundesliga. Il giovane classe ’96 sta facendo molto bene col Borussia Mönchengladbach e già la scorsa stagione si era fatto notare in Champions League contro la Juve. La situazione contrattuale del calciatore di origini siriane lo rende ancora più appetibile sul panorama del mercato internazionale: il suo accordo col Borussia scade nel 2018 e a partire dal luglio di quest’anno scatterà una clausola rescissoria di “soli” 10 milioni di euro: cifra che non spaventa nessuna delle pretendenti, ma che porterà ad una vera e propria asta al rialzo. Il Borussia M’gladbach è già imparolato col Borussia Dortmund, il giocatore sembrerebbe avere un accordo con Jurgen Klopp che lo vorrebbe ad Anfield, dandogli 4.5 milioni netti all’anno per giocare nel Liverpool. Sul fronte italiano ci lavorano da tempo sia Juve che Milan, pronte ad inserirsi in una operazione che pare comunque essere molto complicata già da pensare. Intanto su La Gazzetta dello Sport esce un retroscena che lega Dahoud ai bianconeri: qualche anno fa in tempi non sospetti la Juve aveva quasi concluso l’operazione per il tedesco per soli 230mila euro, poi non se ne fece nulla, ma l’innamoramento della Signora per il forte centrocampista non è mai svanito.