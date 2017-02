Difficile pensare a un risultato migliore: il 2-0 in trasferta con il Porto lancia la Juventus verso i quarti di Champions League, e almeno per i bookmaker il ritorno in programma il 14 marzo allo Stadium diventa una formalità. Le quote per il passaggio del turno sono schiaccianti, con i bianconeri che su Snai passano da 1,25 a 1,02, mentre la rimonta del Porto sarebbe un’impresa da 11 volte la posta. Un’altra vittoria nella seconda parte della sfida è invece offerta a 1,55 e pure in questo caso il vantaggio su Espirito Santo e i suoi è netto, visto che il pareggio è a 4,25 e il 2 a 6,00. Anche nelle scommesse sul vincente la Juve si ritaglia un posto d’onore: la coppa si gioca a 7,00, alla pari con il Psg, terza scelta alle spalle di Bayern Monaco (3,75) e Real Madrid (5,00).