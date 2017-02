Visto l’imminente addio di Max Allegri, la dirigenza bianconera pensa a chi affidare la panchina della Juve nella prossima stagione. Il tecnico toscano, infatti, vorrebbe chiudere il suo ciclo a Torino conquistando il tanto ambizioso e famigerato “triplete” per poi salutare da vincente assoluto e lasciare l’incarico al suo successore. La corsa per il post-Allegri, ad oggi, sembra essere a due: la prima scelta ricade ancora su Simeone ma, nel caso in cui il Cholo non volesse lasciare l’Atletico Madrid, stanno salendo le quotazioni sulla candidatura di Luciano Spalletti. A Zona 11, infatti, Pier Paolo Marino, grande esperto di mercato, ha confessato che la Juve prenderà all’80% Spalletti per sostituire Allegri.