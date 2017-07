Dopo il colpo Douglas Costa e quelli, in dirittura d'arrivo, di Szczesny e Bernardeschi, la Juventus si appresta a cercare sul mercato un nuovo terzino destro per rimpiazzare Dani Alves e un centrocampista centrale che possa allungare le rotazioni a disposizione di Allegri. Come riporta Tuttosport Emre Can e Matuidi sono, al momento, i nomi in cima alla lista di Marotta e Paratici ma essendo entrambi in scadenza nel 2018 i bianconeri non hanno intenzione di tentare subito l'affondo con Liverpool e Psg.