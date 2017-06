Di Maria e Douglas Costa non sono gli unici esterni nel mirino della Juventus che in estate cercherà di rafforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta il Daily Express i bianconeri sarebbero interessati anche a Mahrez, estero del Leicester City che ha già comunicato la sua volontà di lasciare i Foxes in estate. Sul giocatore ci sono anche Chelsea e Arsenal anche se l'algerino ha messo il Barcellona in cima alle sue priorità.