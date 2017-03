A due giorni dalla sfida in trasferta contro l'Udinese Massimiliano Allegri torna ad avere quasi tutto il gruppo a disposizione. Come riporta ilbianconero.com, infatti, il tecnico livornese può contare sui rientri di Marchisio e Benatia che ieri si sono allenati con il gruppo mentre resta fuori causa Sturaro che ne avrà per almeno un'altra settimana. In dubbio per il match della Dacia Arena, invece, Miralem Pjanic che potrebbe rifiatare in vista del match di Champions contro il Porto.