La partenza di Patrice Evra, destinazione Marsiglia, induce Marotta a valutare l'innesto di eventuali sostituti in quel ruolo in questi ultimi giorni di mercato: le prestazioni di Asamoah da terzino sinistro stanno ampiamente convincendo Allegri, ma il ghanese potrebbe essere utile anche da centrocampista durante l'arco della stagione e, pertanto, un'alternativa naturale ad Alex Sandro farebbe comodo al tecnico livornese. I nomi sono quelli fatti nei giorni scorsi, ovvero Kolasinac, per cui lo Schalke chiede però 5 milioni di euro, Spinazzola, il quale, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve preferirebbe continuare a far crescere nell'Atalanta ed infine Ricardo Rodriguez: lo svizzero, tra i migliori interpreti europei in quel ruolo, è il sogno di Allegri in quanto alzerebbe l'asticella qualitativa della rosa, ma il Wolfsburg non è disposto a perderlo a meno di 20 milioni.