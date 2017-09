"Un ottimo giocatore, ma non ci interessa". Beppe Marotta è stato chiaro nei giorni scorsi a precisa domanda su Federico Chiesa: un talento puro, impossibile negarlo, ma non è finito nel mirino della Juventus. Strano verrebbe da dire, visto l'assalto bianconero praticamente sistematico ai migliori prospetti che propone il nostro campionato. Ma per Chiesa la situazione è diversa per più fattori. In primis, la volontà della Fiorentina di blindarlo e il grande rispetto - ereditato dal papà Enrico - di Federico per i colori viola, cui non penserebbe minimamente a uno sgarbo come quello di vestire il bianconero subito dopo, così giovane.



RINNOVO E INVESTIMENTI - Non a caso, la Fiorentina sta lavorando al rinnovo di Chiesa fino al 2022 portando il suo ingaggio fino a 1 milione di euro a stagione con bonus rispetto ai 400mila euro attuali. Ma al di là dei contratti che possono lasciare il tempo che trovano, la Juventus non sta portando avanti contatti concreti - almeno fino a oggi... - perché convinta dei suoi investimenti sugli esterni. Douglas Costa deve ancora entrare pienamente nei ritmi del nostro calcio, Bernardeschi si sta ambientando nella mentalità Juventus ed è giusto difendere queste scelte prima di pensare ad altri rinforzi in quei ruoli. Ecco perché la Juve è fredda su Chiesa, finora. Con tanti club in fila per quel figlio d'arte che la viola non vuole perdere...