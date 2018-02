. Che è sempre la stessa, come insegna la storia:. Poi, se ci saranno energie, capacità e fortuna, si penserà anche all'Europa. Il mantra recitato dalo conosciamo tutti ormai: il campionato premia la squadra più forte, senza se e senza ma, mentre il cammino in Champions dipende troppo dalle coincidenze, più o meno favorevoli. Più logico e meno rischioso quindi andare sul sicuro, e giocarsi le proprie carte migliori in Italia, piuttosto che mettere a repentaglio il proprio sigillo sul calcio nazionale per puntare tutte le proprie fiches sull'Europa.