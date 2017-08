La Juve sta avendo più difficoltà del previsto ad arrivare a Leonardo Spinazzola, così riprende piede l'ipotesi Ricardo Pereira. L'esterno del Porto, però, ha un clausola di 25 milioni, che lo rendono in questo momento fuori mercato per la Vecchia Signora, come racconta Tuttosport. Il profilo piace, ma in questo momento non è una pista praticabile.