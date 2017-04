Riccardo Orsolini, giovane talento di proprietà della Juventus, in estate tornerà alla corte di Allegri. Ora all'Ascoli, è pronto per una nuova avventura in prestito, per crescere e maturare: su di lui, in pole, il Pescara di Zeman, con il boemo pronto a farlo esplodere come successo con Lorenzo Insigne.