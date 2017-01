Dopo l'arrivo di Cerri, il Pescara bussa alla porta della Juventus per altri giovani: il terzino Mattiello, il Primavera Kastanos e il centrocampista Mandragora. Quest'ultimo è entrato anche nel mirino del Genoa. Che cerca rinforzi in mezzo: sfumato Sanogo, si punta a Nandez o Cataldi e intanto è stato reintegrato in rosa Ntcham. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, come portiere il club del presidente Preziosi sceglie tra Rubinho (Como), Mannone (Sunderland) e soprattutto Agazzi (Cesena).