Ancora una volta ko. Lacrime, di dolore miste a preoccupazione, per Marko Pjaca, che non riesce a entrare con prepotenza, come vorrebbe, in questa stagione bianconera. Altro infortunio, sempre in nazionale, per l'esterno offensivo che in estate ha detto no al Milan, preferendo la Juventus. La maglia a scacchi, quest'anno, è una maledizione: prima il crack a ottobre, poi lo stop di ieri nell'amichevole contro l'Estonia. E Allegri, che farà ora?



LE SOLUZIONI - Nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico toscano, Pjaca non era titolare, ma era comunque la prima alternativa a Mario Mandzukic. Chi al suo posto? Per continuare a macinare km, in Italia e in Europa, mantenendo quel modulo che ha dato solidità ai bianconeri, ci sono diverse idee: la prima porta ad Alex Sandro esterno alto, con Asamoah, che ha dimostrato di essere tornato a ottimi livelli, alle sue spalle (il brasiliano fu determinante davanti nel derby contro il Torino della scorsa stagione deciso da Cuadrado). Senza dimenticare Stefano Sturaro, utilizzato più volte da esterno da Massimiliano Allegri, pronto a rilanciarsi, con le sue caratteristiche, anche in un ruolo non propriamente suo. Tra i vari esterni che possono ricoprire un ruolo più offensivo c'è anche Dani Alves, più per far rifiatare Cuadrado che Mandzukic, ma comunque un'altra valida alternativa ai 2 larghi.



E MARCHISIO... - Non vedremo niente di tutto questo, però, contro il Napoli. Già, perché contro gli azzurri ci sarà spazio per Claudio Marchisio e il centrocampo a 3. "Senza Dybala si gioca a 3" ha spiegato Max Allegri e, con le condizioni della Joya da valutare, il Principino scalpita, pronto a tornare al passato al fianco di Khedira e Pjanic. Per poi rituffarsi nel 4-2-3-1, con le nuove, vecchie, alternative.