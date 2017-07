Nel pomeriggio, Marko Pjaca è partito dall'aeroporto di Torino Caselle per recarsi in Croazia. L'esterno classe 1995 adesso godrà di un breve periodo di vacanza. Pjaca non è partito con i suoi compagni per la tournée americana e adesso potrà rilassarsi per qualche giorno visto che questa estate ha lavorato intensamente per recuperare dall'infortunio al ginocchio.