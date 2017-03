Direttamente dal ritiro della Croazia arrivano parole preoccupanti per la Juventus da parte dell'attaccante Marko Pjaca. Il talento arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria non è ancora riuscito ad incidere con la maglia bianconera e la fiducia di Massimiliano Allegri, a conti fatti, non è mai arrivata.



Parole preoccupanti perchè sebbene Pjaca abbia confermato di volere essere a disposizione, l'attaccante si sente frustrato dal poco spazio ottenuto e reclama maggior disponibilità di minuti per mettersi in mostra: "Alla Juventus sto bene, certo è però che vorrei giocare di più"