Marko

Pjaca

Juventus

Pjaca

Pjaca

La fortuna non è certo la prima cosa che viene in mente quando si pensa all’esperienza dicon la maglia dellaa causa di un doppio infortunio al ginocchio che lo ha costretto a passare più tempo in infermeria che in campo., proprio quandocominciava a ingranare in bianconero: infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione finita. Dopo la parentesi con la Primavera bianconera a inizio stagione,è passato in prestito secco allo Schalke sperando di trovare un minutaggio maggiore di quello che avrebbe avuto a Torino.