Marko Pjaca sta mettendo alle spalle l'infortunio al ginocchio subito lo scorso marzo. L'esterno croato è tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo nel pomeriggio di oggi e Max Allegri spera di poterlo rivedere in campo entro metà novembre. Pjaca è arrivato alla Juventus per 24 milioni di euro nell'estate del 2016 ma a causa di due diversi infortuni subiti nella sua prima stagione alla Juventus non ha potuto mettere in mostra il potenziale che la dirigenza vide in lui dopo il positivo Europeo del 2016.