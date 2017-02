Il vero jolly del centrocampo juventino si chiama Miralem Pjanic. Dopo aver occupato in stagione praticamente tutti i ruoli del reparto (mezz'ala, regista, trequartista, mediano), infatti, il bosniaco ha dimostrato come con lui in campo Allegri abbia la licenza di cambiare l'assetto tattico a partita in corso. Ieri sera, ad esempio, l'ex romanista ha iniziato la sua partita nel duo di centrocampo con Khedira e successivamente, al momento dell'ingresso in campo di Marchisio, è andato ad occupare la cabina di regia davanti alla difesa. Pjanic regista, proprio quell'esperimento che fallì in occasione della gara di andata a San Siro, ora si può fare.