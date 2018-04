Miralem Pjanic, riporta Tuttosport, sta facendo gli straordinari per essere in campo in Juventus-Napoli. Il centrocampista bianconero è alle prese con una contrattura rimediata nella partita contro la Sampdoria, ma vuole fare di tutto per rientrare tra i titolari domenica. Massimiliano Allegri, dalla sua, spera di recuperare il proprio regista: con Pjanic in campo la Juve una media di 2,7 punti a partita, senza di lui la media scende a 1,8.