Pesante ko per la Juventus in casa del Barcellona, Miralem Pjanic non ci sta. Il centrocampista bosniaco commenta così a Premium Sport al termine dell'incontro: "Nel primo tempo non si può prendere un gol così. Avevamo fatto un bel primo tempo. Eravamo in partita, avevamo avuto occasioni. Quando loro sono in vantaggio, tengono bene la palla e giocano da grande. Potevamo far meglio: ci servirà da lezione. Siamo solo all'inizio, ma è un peccato. Potevamo fare meglio. Siamo alla prima: state esagerando con noi, ci state addosso. La squadra risponderà come ha sempre fatto. Stasera c'era da fare meglio ma abbiamo perso contro una grande squadra e avevamo tante assenze. L'importante è imparare dagli errori, con più aggressività in attacco potevamo fare gol, ci servirà per le prossime".