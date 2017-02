Nel corso del programma “ Premium Champions ”, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic dichiara: "Nel primo tempo abbiamo gestito abbastanza bene, ma forse potevamo giocare meglio gli ultimi passaggi. Il Porto si è chiuso bene, noi li abbiamo stancati e abbiamo trovato il gol nel momento giusto. Abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister, di stare tranquilli. Per noi questa vittoria è molto importante, oltre che meritata. Dopo l’espulsione di sono messi tutti dietro la linea della palla e trovare gli spazi non era facile, inoltre il Porto è una squadra abituata a queste competizioni. Ora però non è finita, dobbiamo concludere il lavoro a Torino. Questo nuovo ruolo mi sta piacendo, ci offre più soluzioni: io mi sento bene in questa posizione e cerco di fare sempre il meglio di me".