Miralem Pjanic è un guerriero e non molla. Il suo recupero, dopo il problema fisico vissuto nel corso della partita contro lo Sporting in Champions League, procede bene, tanto che ieri a Vinovo è tornato in campo e ha ripreso a correre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna è in fase di guarigione è c'è grande ottimismo per quanto riguarda i tempi di recupero. Il vero obiettivo è il rientro per la partita in campo europeo contro il Barcellona, anche il bosniaco vuole esserci già contro la Sampdoria in campionato il prossimo weekend. Per quanto riguarda Mario Mandzukic, invece, i bianconeri stanno monitorando la situazione tramite i medici della Croazia. L'infortunio al flessore lo ha tenuto in panchina nell'andata contro la Grecia, ma sembra che possa tornare per il ritorno ad Atene. Di conseguenza, sarebbe poi a disposizione per la sfida contro i blucerchiati, a meno di complicazioni.