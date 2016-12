Obiettivo Supercoppa per la Juventus e per Miralem Pjanic, a caccia del primo successo con la squadra bianconera: "Fisicamente sto bene, ho recuperato e voglio prendermi il primo trofeo in una squadra nella quale mi sento sempre meglio. Trequartista? Mi trovo molto bene in quella posizione e sento di essere cresciuto nelle ultime partite. Lo ammetto: l'idea di fare un gol decisivo su calcio di punizione, in una finale così importante, mi piace eccome".