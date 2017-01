Nel 2017 è rinato e le prime parole del nuovo anno confermano come Pjanic si senta davvero pronto a prendersi la Juve. Le difficoltà iniziali sono alle spalle e le prime partite sembrano dimostrarlo ulteriormente: "Da trequartista mi trovo bene, la squadra gira bene e io ne approfitto". Poi l'aggiunta: "Trovo molto piacere in campo adesso". In sintesi, il bosniaco ora si diverte.



Discorso a parte sull'intesa con Paulo Dybala, emersa in tutta la sua forza contro l'Atalanta: "Dobbiamo sempre trovarci tra le linee. Abbiamo la libertà di combinare e scambiarci le posizioni in avanti. Ci troviamo molto spesso sul campo ed è facile e un piacere giocare con lui al fianco. Facciamo quello che dice il mister".



Testa, ovviamente, anche alla prossima gara in programma con la Fiorentina: "È un campo difficile, ci aspetta una bella partita nella quale noi vogliamo prendere i tre punti. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine e probabilmente si risolverà ai dettagli, per questo dobbiamo andare lì umili".