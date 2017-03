Miralem Pjanic ha parlato dell'atmosfera che si respira nell'ambiente Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Qua è importante la vittoria, vincere le partite. Dobbiamo continuare e non avere troppo entusiasmo dopo una partita vinta, perché si sa che la stagione è lunga e gli obiettivi arrivano verso marzo, aprile e maggio. Quindi dovremo giocare tante partite importanti, da dentro o fuori. Siamo in un periodo molto importante".



VINCERE SEMPRE - "La volontà e la regolarità che ha questa società di voler sempre vincere a tutti i costi è una cosa impressionante, che fa crescere un calciatore in tutti i sensi. Siamo dei giocatori che vogliono vincere tutti i trofei in palio. È una squadra che veramente crede in tutti gli obiettivi. Si lavora di settimana in settimana per migliorare. Poi in Europa, come in Italia, ci sono squadre forti che ci provano a mettere in difficoltà. Quindi tutte le competizioni sono molto dure e complicate, però devo dire che la forza che possiede questa rosa e questa società è veramente impressionante. Questa volontà di vincere, di essere migliori, mi piace tanto".