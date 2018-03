Miralem Pjanic parla dei suoi anni alla Roma in un’intervista concessa a Il Messaggero. Il centrocampista bianconero fa un excursus degli allenatori passati da Trigoria durante i suoi anni nella capitale: "Luis Enrique un uomo straordinario, tutti noi ci siamo dispiaciuti quando è andato via, purtroppo non c'erano i giocatori adatti. Zeman? Non c’era dialogo, a parte con Totti, che conosceva da anni. L’atmosfera era pesante. Mi dava fastidio che non parlava. Con Garcia all'inizio andava bene, è un buon allenatore, poi non ha saputo invertire il momento negativo. Spalletti? Un grande, è tosto, sono stati sei mesi importanti".