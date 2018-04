Altro giro, altra delusione per la Juventus Primavera. Pur in una partita giocata ad alti livelli e con tante occasioni non sfruttate, i giovani bianconeri escono sconfitti contro l'Inter. Gli avversari, pur inferiori nel lunch match delle ore 13 a Vinovo, hanno dimostrato di avere il cinismo e la grinta delle grandi squadre, al contrario da quanto messo in mostra dagli uomini di Alessandro Dal Canto, resi intimoriti e insicuri da un campionato fin qui deludente e al di sotto di qualsiasi aspettativa. La Vecchia Signora giace infatti al nono posto in classifica, a quota 34 punti. Vero è che i playoff distano soltanto due punti, con l'ultimo posto occupato al momento dal Torino (con una partita in meno ndr) a 36, ma ci sono anche Milan (36 pt), Genoa (35) e Sassuolo (32) in corsa insieme alla Juventus.