Secondo Sky Sport, la Juventus sta lavorando per acquistare un centrocampista. I nomi seguiti dai bianconeri sono quelli di Matic, Can, Matuidi e N'Zonzi. Il serbo è sicuramente il preferito e la Juventus ha già avuto dei contatti con il suo entourage. Ma su Matic, Marotta dovrà vedersela con la concorrenza di Manchester United e Arsenal. Per Emre Can, invece, c'è da vincere la diffidenza del Liverpool che non vuole privarsi del giocatore nonostante il contratto in scadenza nel 2018. Per questo motivo le alternative Matuidi e N'Zonzi restano sempre vive.