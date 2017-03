L’attesa sta quasi per terminare, il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Porto è ormai alle porte. I bianconeri saranno impegnati tra le mura amiche dello Juventus Stadium contro i lusitani, partendo con il vantaggio dell’andata di 0 a 2 firmato Pjaca e Dani Alves. Il risultato dell’andata al do Dragao è rassicurante ma i bianconeri non devono sedersi troppo sugli allori perchè la compagine portoghese è comunque un avversario ostico da affrontare, ben abituato a certi palcoscenici. La partita si potrà vedere su Premium Sport, per chi è abbonato anche col servizio di Premium Play. Per quanto riguarda la diretta “in chiaro” della sfida, ci sono alcune possibilità: la prima è rappresentata dal canale svizzero RSI La 2 con telecronaca italiana (l’emittente è disponibile solo in alcune provincie del Nord Italia). La seconda opportunità riguarda le provincie di Trieste e Gorizia: in questi territori il match potrà essere seguito sul canale sloveno Kanal A.